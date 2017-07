Balingen Mit Hybrid-Loks auf der Zollernbahn

Den Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden riet Feucht, das "Kirchturmdenken" in Sachen Gewerbeansiedlung abzulegen und gemeinsam interkommunale Gebiete auszuweisen. Das müsse im Kreistag diskutiert werden. Feucht sprach sich für intelligente, dezentrale Stromerzeugung und "virtuelle Kraftwerke" aus, eine Vernetzung von Fotovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerken, Windrädern, wo möglich, oder Biogasanlagen als Gegenentwurf zu riesigen Windparks im Norden und Stromtrassen in den Süden. Elektromobilität findet er interessant, auch als Speicher für regenerativ erzeugte Energie, und möchte sich selbst ein Elektroauto kaufen. "Maßlos enttäuscht" ist Feucht von dem Abbau der Schienenverbindungen und dem schleppenden Fortgang von Bauprojekten: "Die Schweizer haben den Gotthard-Basistunnel gebaut, und Deutschland hat den Ausbau der Rheintalstrecke nicht hinbekommen." Die von Sauter angesprochenen Projekte Ausbau der B 27 Bodelshausen-Nehren und Tübingen, B-27-Umfahrung Endingen und Elektrifizierung der Zollernbahn unterstützt Feucht, lehnt aber eine Südumfahrung im Zuge der B 463 bei Lautlingen ab und unterstützt Tunnel-Pläne.

Im Gespräch äußerte Kern-Seniorchef Martin Sauter die Idee, die B 463 von Engstlatt zur A 81 teilweise dreispurig auszubauen. Ein weiterer Vorschlag: Hybrid- oder Brennstoffzellen-Lokomotiven auf der Zollernbahn, gefördert mit EU- oder Bundesforschungsmitteln.