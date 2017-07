Balingen Mit Hemd und Fliege in die Schule

Balingen. Die Mädchen trugen feine Kleider und stöckelten teilweise in hohen Schuhen in die Aula. Ihre Klassenkameraden schmissen sich in Hemden, einige schmückten sich mit Krawatte oder Fliege. Die Schüler der Sekundarstufe und ihre Lehrer kleideten sich entsprechend dem Dresscode, denn schicke Outfits seien ja schließlich ein wichtiger Bestandteil einer Gala, erklärt Filiz Erkeneken. Gemeinsam mit den SMV-Vertretern hat die Vertrauenslehrerin den ersten "Gala-Day" organisiert.

Entstanden ist die Idee aus den jährlichen Mottotagen, an denen sich die Sichelschüler am Ende des Schuljahres gemäß eines Mottos verkleidet hatten. In diesem Schuljahr schlugen die SMV-Vertreter vor, dass sich alle in Schale werfen. "Aber wenn wir uns schon schick machen, dann braucht das auch einen besonderen Rahmen", meint Erkeneken.

Also wurden der rote Teppich ausgerollt, ein Fotograf für extravagante Klassenfotos engagiert und ein Bühnenprogramm auf die Beine gestellt.