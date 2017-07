Balingen Menschen erzählen vom Glauben

Balingen-Frommern. Die Krankenhausseelsorgerin Ulrike Erath, Pfarrerin Marlies Haist, Dekan Anton Bock und Landrat Günther-Martin Pauli stellten sich den Fragen des Dekanatsreferenten Achim Wicker und der KEB-Leiterin Ursula Grau. Offen erzählten die vier Gäste, wie sie zu ihrem Glauben gekommen sind, was bei ihnen "ich glaube" bedeutet, wo sie mit ihrem Glauben an Grenzen gekommen sind und wie wichtig ihnen die Gemeinschaft der Glaubenden ist. In manchen Momenten hätte man eine Stecknadel fallen hören können, so dicht war die Atmosphäre in der Pauluskirche.

"Was haben wir verbrochen, dass Gott uns das antut?" Mit dieser Frage wird die Krankenhausseelsorgerin bei Gesprächen mit Menschen, die schwer erkrankt sind, immer wieder konfrontiert. Da komme sie mit ihrem persönlichen Glauben an einen liebenden Gott an ihre Grenzen, so Erath. Dennoch sei sie überzeugt, dass gerade in solchen Situationen Gott einen weiter trage und begleite.

Landrat Pauli schilderte, dass er im Arbeitsalltag immer wieder Entscheidungen fällen müssen, die schwierig seien und dass ihm sein Glaube dabei helfe. Pfarrerin Haist gewährte Einblick in ihren Glaubensweg, der nicht immer nur geradeaus verlaufen sei: Als Jugendliche habe sie viele Zweifel gehabt, auch gehadert mit Gott und ihrem Glauben, um dann aber doch zu merken, wie wichtig er für sie sei. Heute sei sie glücklich, ihren Beruf als Pfarrerin ausüben zu dürfen.