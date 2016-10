Balingen Kirchplatz bekommt ein Wasserspiel

Fest steht: Im März 2017 soll die Neugestaltung der Fläche hinter der evangelischen Stadtkirche beginnen. Der Großteil der Arbeiten soll – ein ambitionierter Zeitplan – mit Blick auf das Lutherjahr anlässlich des Reformationsjubiläums zum Reformationstag 31. Oktober 2017 fertig sein. Ein kleiner Abschnitt des Platzes an der Adlerstraße kann wegen des Bauvorhabens der Bauprojekta GmbH, die dort an der Kreuzung zur Wilhelmstraße ein großes Geschäfts- und Wohnhaus plant, wohl nicht bis in einem Jahr fertiggestellt sein.

Andreas Kicherer vom Münchener Büro OK Landschaft stellte am Mittwoch die gestalterischen Feinheiten vor. So soll die Pflasterung von der Fußgängerzone und dem Marktplatz zum Hinteren Kirchplatz fortgeführt werden, so dass eine große, einheitliche Platzfläche entsteht. Zusätzlich zu den jetzigen Bäumen werden neue gepflanzt; insbesondere hin zur Stadtbibliothek, wo eine Art "Lesegarten" angelegt wird. LED-Maststrahler sollen auch am Abend dort eine schöne Stimmung bewirken.

Prägendes Element des neuen Hinteren Kirchplatzes wird das Buchstabenfeld samt Wasserspiel sein, das nahe dem Kirchenportal angelegt wird. In Granitplatten werden dort Buchstaben und Zahlen verschiedener Schriftarten – von Sütterlin bis zum lateinischen System – gefräst; dies als Erinnerung an die frühere Spitaltor- und die Krottengrabenschule.