Balingen Junge Balinger liefern tolle Ideen

1. Preis: Micha Rössler und Janis Schneeberger – ihre Skulptur verbindet Elemente der Stadthalle als Zentrum der Balinger Kultur mit Symbolen, die für Werte wie Gemeinschaft und Weltoffenheit stehen.

2. Preis: Pascal Ohrnberger – sein Entwurf stellt, in Anlehnung an die mittelalterlichen Mühlen, ein Mühlenrad mit Stelen dar.

3. Preis: Lisa Caren Jetter – ihre Skulptur ist geformt aus wirklichkeitsgetreuen Figuren in verschiedenen Farben, die verschiedene Sportarten ausüben – ein klares Symbol für die Sportstadt Balingen.

4. Preis: Adrian Jetter – er nimmt mit seinem Entwurf, in dem sich Stifte gegenseitig stützen und zusammen in die Höhe wachsen, Bezug auf die früheren Schulen am Hinteren Kirchplatz.

5. Preis: Niko Fahr, Linda Koch, Daniel Metzler und Deniz Kohnert (Sprachheilschule) – ihre "Verwirrende Begegnung im Kreisverkehr", stilisierte Menschen in Zebra-Optik, fand die Jury ganz und gar nicht verwirrend.

6. Preis: Jasmin Noll und Katharina Ragg – für ihren Entwurf haben sie Stühle und Hocker (als Erinnerung an die früheren Schulen) in- und aufeinander gestapelt.