Balingen Jugendfeuerwehr steht prima da

Stadtjugendwart Patrick Schorrer bedankte sich bei Christian Butz für dessen Engagement und Einsatz und sagte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit seinem neuen Stellvertreter.

Allgemein war die Zusammenarbeit der vier Jugendgruppen und der Kindergruppe ein großes Thema in der Versammlung. Schorrer sagte, dass es nur durch strukturiertes Teamwork möglich sei, die 97 Kinder und Jugendlichen zu motivieren und auszubilden. Dank richtete er an die 32 Betreuer sowie an die Führung der Feuerwehr Balingen und die Stadtverwaltung.

Deutlich machte Schorrer, wie aktiv die Jugendfeuerwehr im vergangenen Jahr gewesen sei. Unter anderem nahmen die Balinger am Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Bisingen teil, beteiligten sich an den Sommerferienspielen, besuchten das Atemschutzausbildungszentrum in Tailfingen und führten eine Übung durch. Zudem nahmen die Nachwuchswehrleute erfolgreich an der Leistungsspange sowie an der Jugendflamme teil.