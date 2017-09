Balingen Jahrhundertealtes Geheimnis gelüftet

Ingrid Helber erzählt lebendig und mit viel Humor. So fasst sie einen Teil von Luthers Thesen etwa so zusammen: der Ablaßhandel, also das Erlassen der Sünden gegen die Zahlung teils saftiger Geldbeträge, diente zur Finanzierung des Petersdoms in Rom. "Darüber hat der Luther sich total aufgeregt."