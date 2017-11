Balingen Integrationsforum: "Chancen statt Ausgrenzung"

Muhterem Aras erzählte, wie sie 1978 im Alter von zwölf Jahren mit ihren Eltern und Geschwistern aus einem kleinen anatolischen Dorf nach Filderstadt gekommen war. Der Vater war als Gastarbeiter angeworben worden, die Mutter und die Kinder freundeten sich mit einer Familie aus Filderstadt an, die Mutter half in der Landwirtschaft mit, die Kinder spielten zusammen: "Bauern haben sehr viel gemeinsam, egal, woher sie kommen. Wir wurden so angenommen, wie wir waren, sind Teil der Familie geworden." Ein Glücksfall, denn Deutschland sei für die Familie mit türkisch-kurdischen Wurzeln "eine ganz andere Welt" gewesen. An den Sonntagen wurden gemeinsam Familienausflüge organisiert, man ging ins Restaurant oder in die Staatsgalerie, las Bücher, die man ja daheim nicht hatte. "So ist Deutschland und Baden-Württemberg für mich zur Heimat geworden." Und so wurde es möglich, dass Muhterem Aras die "erste türkischsprachige Steuerberaterin in Süddeutschland" wurde.