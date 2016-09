Balingen Infoabend und Bürgerdialog

Balingen (mai). Die Zukunft des Strasser-Areals in der Balinger Innenstadt soll zu Beginn des nächsten Jahres geklärt werden. Bis dahin plant die Stadtverwaltung neben einem Infoabend auch einen Bürgerdialog, kündigte Oberbürgermeister Helmut Reitemann am Dienstag im Gemeinderat an.