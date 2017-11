Balingen "In Ruinen des Lebens die Gnade entdecken"

Balingen. Die evangelisch-methodistische Kirche Balingen veranstaltet am Samstag, 25. November, die Konzert-Lesung "Beauty from ashes – In den Ruinen des eigenen Lebens die Schönheit der Gnade entdecken" mit Arne Kopfermann und Martin Dreyer. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Friedenskirche Frommern, Kurt-Schumacher-Straße 12, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.