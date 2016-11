An einem Infostand direkt vor der evangelischen Stadtkirche in Balingen haben einige ihrer vorwiegend jugendlichen Mitglieder am Samstagmittag Flyer und Broschüren verteilt und mit Passanten diskutiert. Die Gruppe Zollernalb innerhalb der Identitären Bewegung Schwaben habe sich vor rund sechs Monaten gegründet, ließen sie unsere Zeitung in einerMitteilung wissen. Es sei eine Jugendbewegung, die sich "für den Erhalt unserer ethnischen und kulturellen Identität einsetzt", heißt es da – und sie wolle künftig mit "Infoständen und kleineren Aktionen regelmäßig Basisaktivismus" betreiben.

Derlei Basisaktivismus kann dann schon mal ein Flashmob sein, bei dem eine Gruppe Maskierter mit Ghettoblaster und Technomusik die Eröffnung der "Interkulturellen Wochen" stört, so wie in der Frankfurter Bibliothek vor einigen Jahren. Im September war es eine Live-Übertragung des Senders Radio Berlin Brandenburg aus dem Gorki-Theater, wo der Verleger und Publizist Jakob Augstein mit Margot Käßmann über Glauben, Reformation und aktuelle tagespolitische Themen diskutieren wollte und von zehn bis 15 Jugendlichen der Identitären Bewegung mit Sprechchören minutenlang niedergebrüllt wurde.

Erst vor einigen Tagen besetzten Identitäre die Balkone der Geschäftsstelle der Grünen in Berlin. Sie befestigten ein Banner, auf dem "„Ihr habt unsere Frauen längst vergessen" zu lesen war, und sie erinnerten mit Sprechchören an die Silvesternacht in Köln. Der "vorgebliche Einsatz für Frauenrechte" der Grünen lasse sich "mit den Folgen von Multikulti und der Masseneinwanderung nicht vereinen".