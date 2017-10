Balingen "Ideal Health" stellt jetzt auch Luftreiniger her

Mit Luftreinigern/-wäschern hat sich das schwäbische Familienunternehmen nun noch ein drittes Produkt-Standbein geschaffen. Anlässlich eines großen Workshops mit internationalen Vertriebspartnern drehte sich bei dem Balinger Unternehmen drei Tage lang alles um das Thema "gute Luft".

Im Jahr 1951 gegründet, beschäftigt Krug+Priester am Produktionsstandort und Firmensitz Balingen derzeit circa 300 Mitarbeiter. Das Unternehmen setzt auf Qualitätsprodukte "Made in Balingen". Seit mehr als sechs Jahrzehnten werden unter der Marke "Ideal" Aktenvernichter und Schneidemaschinen für den Anwender im Büro oder im grafischen Bereich hergestellt. Unter "Ideal Health" bietet das Unternehmen seit zwei Jahren mit einem Sortiment an Luftreinigern und -wäschern vielfältigste Lösungen für gute Raumluft. "Gesundheit ist ein Megatrend und eine absolute Wachstumsbranche. Deshalb haben wir uns als Ergänzung zu unseren Sortimenten Aktenvernichter und Schneidemaschinen für den neuen Produktbereich "Ideal Health" als neues, drittes Standbein entschieden", meint Geschäftsführer Daniel Priester. Der Schwerpunkt liege dabei auf dem Thema Luftreinigung. Auch in diesem Sortimentsbereich werde man – wie schon bei Aktenvernichtern und Schneidemaschinen – als Spezialist auftreten.

Die Marke "Ideal" steht laut Priester seit jeher für hohe Qualität in Sachen Büro-Ausstattung. Ebenso erfüllten die "Ideal"-Produkte überdurchschnittliche Ansprüche hinsichtlich Sicherheit, Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und Design. Dies gelte auch für die neue Produktsparte der Luftreiniger.