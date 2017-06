Balingen Hundebereitschaft unermüdlich aktiv

Andrea Aulich und Christian Kühl wurden für jeweils fünfjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Tina Sproll wurde für ihr 25-jähriges ehrenamtliches Engagement im DRK und der Rettungshundebereitschaft geehrt. Die Ehrungen nahm Heike Rau, stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin, im Beisein von Stefanie Leippert, der Leiterin der DRK-Rettungshundebereitschaft, vor. Rau lobte dabei alle Mitglieder der DRK-Rettungshundestaffel. Diese zeigten bei Personensuchen unermüdlichen Einsatz.

Jahrelanges, intensives Training zweimal in der Woche geht einer Prüfung der Suchteams voraus, die sich aus Hundeführer und Hund zusammensetzen. Auch erfahrene, geprüfte Suchteams nehmen am Training teil und erhalten so ihre Zuverlässigkeit für die Suche nach vermissten Personen.

Die Prüfung wird alle zwei Jahre erneuert und gewährleistet ein hohes Niveau bei Vermisstensuchen. Neben dem hundespezifischen, theoretischen und praktischen Training absolvieren die Mitglieder der Rettungshundestaffel eine Ausbildung zum Sanitäter. Außerdem gehören Kartenkunde und technische Ausbildungen zum Ausbildungsprogramm.