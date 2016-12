Balingen "Hervorragendes für ganz Balingen geleistet"

Balingen (mai). Respekt und Anerkennung hat der Balinger Oberbürgermeister Helmut Reitemann am Dienstagabend Hans Uhl gegenüber ausgesprochen – und ihm zu einem seltenen Jubiläum gratuliert: Uhl (77) ist seit 50 Jahren Chef im Frommerner Rathaus. Zunächst vom 15. Dezember 1966 an als Bürgermeister der damals noch eigenständigen Gemeinde sowie seit 1975 nach der Eingemeindung als Ortsvorsteher leitet Uhl maßgeblich die Geschicke des größten Balinger Stadtteils – dies stets "dynamisch sowie voller Elan und mit viel Sachverstand", sagte Reitemann. In diesen fünf Jahrzehnten habe Uhl "Hervorragendes für Frommern sowie für ganz Balingen geleistet".