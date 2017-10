Balingen HBW will neue Halle mit Hilfe selbst bauen

Die HBW-Verantwortlichen Arne Stumpp (Präsident) und Wolfgang Strobel (Geschäftsführer) hatten bereits im Jahr 2016 dem Kreistag und auch der Stadt Balingen ihren Wunsch nach einer neuen Großsporthalle vorgestellt (wir berichteten). Diese soll speziell auf die Bedürfnisse an eine Spielstätte für die Handball-Bundesliga ausgerichtet sein. Notwendig wird die neue Halle, weil nach Meinung des HBW die bestehende, erst zehn Jahre alte SparkassenArena in Balingen für den Spielbetrieb in der ersten Bundesliga nicht mehr ausreicht.

Die Überlegung ging damals in die Richtung, dass ein Investor den Bau der Halle finanzieren sollte. Mittlerweile ist dieses Konzept vom Tisch – der HBW will die Halle mit Platz für rund 4000 Zuschauer, diversen Nebenräumen, Tribünen auf allen vier Seiten sowie einem Handballboden nun über eine noch zu gründende Betreibergesellschaft und mit finanzieller Unterstützung des Landkreises und der Stadt Balingen selbst bauen und auch betreiben. Als Standort ist der Parkplatz der SparkassenArena im Gespräch.

Die Baukosten sind derzeit mit rund 15 Millionen Euro kalkuliert. Die Hälfte, 7,5 Millionen Euro, will die Betreibergesellschaft selbst aufbringen. Neben dem finanziellen Engagement von 2,25 Millionen Euro seitens des Landkreises soll die Stadt Balingen 3,75 Millionen beisteuern; dies jeweils entweder als Einmalzahlungen oder aufgeteilt in jährliche Zuschüsse. Weitere 1,5 Millionen sollen innerhalb von 15 Jahren über die Vermarktung der Namensrechte in die Kasse kommen. Die jährlichen Betriebskosten (Geschätzt: 100 000 bis 150 000 Euro) würde die Betreibergesellschaft übernehmen; die Stadt Balingen, so ist der Plan, würde die Hausmeisterkosten tragen.