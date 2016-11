Balingen Haug ärgert sich über Volksbank

Ortsvorsteher Haug gab einen kommunalpolitischen Rückblick auf das Jahr 2016. Dabei sprach er Punkte und Themen an, die im Ortschaftsrat beraten und diskutiert wurden, so etwa die Bauplatzsituation, den Friedhof sowie laufende Baumaßnahmen. Er ging auch auf die geplante Schließung der Zweigstelle der Volksbank Hohenzollern-Balingen ein und bekam für seine kritischen Worte an den Plänen der Bank viel Beifall und Zustimmung.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten Günter Schäfer aus Dotternhausen und Uli Ott aus Geislingen. Mit ihren Liedern und heiteren Geschichten erfreuten sie das Publikum.

Im zweiten Teil ihres Auftritts konnte dann bei bekannten Liedern und Schlagern kräftig mitgesungen werden. Alles in allem kam das Programm bei den Ostdorfer Senioren sehr gut an.