Balingen Große Freude über Schnäppchen

Sie ist längst kein Geheimtipp mehr für Eltern mit Zwillingen, Drillingen oder Vierlingen. Viele Besucher zählen zwischenzeitlich zu den Stammkunden, die aus ganz Baden-Württemberg in den Balinger Stadtteil kommen, um dort für ihre Kinder einzukaufen.

Schwer bepackt und hoch zufrieden mit ihren Schnäppchen reihten sich die Börsenbesucher in der Schlange an der Kasse ein, um Kleidung und Spielsachen zu erstehen. Unter ihnen auch die siebenjährigen Lily und Ellie, die den Einkaufsbummel ausgiebig genossen. Für eine kleine Stärkung zwischendurch sorgte das Börsencafé.

Am Ende profitierten Eltern und Veranstalter gleichermaßen von der erfolgreichen Börse: Die einen freuten sich über ihren günstigen Einkauf, die anderen, die Mitglieder des Kinderschutzbunds, über den Erlös, der für ihre Arbeit bestimmt ist. Außerdem erhält die Kinderkleiderkammer vom Kinderschutzbund die gespendeten und nicht verkauften, aber zurückgelassenen Gegenstände und Kleidungsstücke geschenkt. Die Termine für die zwei kommenden Börsen stehen auch schon fest: Sie finden am 14. Oktober und am 3. März 2018 in Frommern statt.