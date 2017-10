Balingen Gesundheit, Mobilität, Digitalisierung und mehr

Zollernalbkreis. Fünf Leitthemen mit ganz unterschiedlichen finanziellen Ausprägungen nannte der Landrat: die gesundheitliche Vorsorge, die Mobilität, die Digitalisierung, Bildung und Soziales sowie Arten-, Klima- und Ressourcenschutz.

Zur gesundheitlichen Vorsorge bemerkte Pauli, dass der Landkreis als Krankenhausträger stets die medizinische Qualität und Zukunftsfähigkeit des Klinikums im Blick behalten müsse. "Wir dürfen uns nicht auf dem Status quo ausruhen – schon gar nicht im Hinblick auf die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, die Personalsituation und den rasanten medizinischen Fortschritt", sagte er.

Am Klinikstandort Albstadt bestehe unabhängig davon Sanierungsbedarf. Dort sei eine neue zentrale Notaufnahme (ZNA) mit Aufnahme- und Kurzliegerstation herzustellen, um den aktuellen Qualitäts- und Prozessanforderungen im Bereich der Basis- und Notfallversorgung zu entsprechen. Dadurch würden sich am Standort Albstadt Optionsflächen im Bereich der bisherigen Chirurgischen Ambulanz ergeben, die zur weiteren Vernetzung von stationärer und ambulanter Medizin genutzt werden könnten. Darüber hinaus wolle der Landkreis die Krankenpflegeschule in Albstadt ertüchtigen und mit der Balinger Krankenpflegeschule in Ebingen zusammenlegen.