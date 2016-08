Balingen Gemütlichkeit und deftige Spielchen

Balingen-Roßwangen. Bereits um 11 Uhr war die Festwiese am Sonntag beim Roßwanger Pfarrhaus nahezu voll besetzt. Für viele schattige Plätze hatten die fleißigen Helfer dess Musikvereins mit einem Zelt und einem großen Sonnenschirm gesorgt.

Mit Salutschüssen grüßten die Böllerschützen aus Geislingen die Festbesucher. Auf der Bühne spielte die Fehlataler Blasmusik zum Frühschoppen und zum Mittagstisch auf. Dabei servierte die Vereinsküche deftigen Schweinebraten mit Blaukraut und selbstgemachten Semmelknödeln sowie knusprige Haxen und Hendl vom Grill. Viele Besucher nutzten auch das Jubiläumsangebot, bestehend aus einem Paar Weißwürsten mit einem halben Liter Bier sowie einem Lebkuchenherz.

Ingolf und Nadja Kraft moderierten einen Gaudi-Wettbewerb, bei dem in diversen Disziplinen – unter anderem natürlich Maßkrugstemmen – jeweils ein Mister sowie eine Miss Bayerischer Tag gesucht wurden. Der traditionelle Wettbewerb "Sechs Mann a Maß" wurde in diesem Jahr erstmals um eine weitere Disziplin ergänzt, denn jeweils ein Teilnehmer jeder Mannschaft musste einen Nagel in einem Holzbalken versenken und erst dann wurde die Zeit gestoppt.