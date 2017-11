Balingen Gemütliche Feier mit Musik und Kabarett

Am Nachmittag traten Evelin Nolle-Rieder, die sich für Lieder und Texte verantwortlich zeigte, und Petra Pfaff-Felinger an der Gitarre mit Auszügen aus ihrem Programm "S’ischd wie’s ischd" auf der Bühne. In insgesamt drei Sketchen wurden die Bauchmuskeln strapaziert. Zwischen den Auftritten spielte der Alleinunterhalter Arnold Walter.

Momentan verfügt der Obst- und Gartenbauverein über 190 Mitglieder. Aktiv zur Vereinsarbeit tragen etwa 20 Mitglieder bei. In der Nähe des Stadtteils Frommern liegt auf dem Kapf eine vom Verein betriebene Anlage, in der viele Apfelbäume stehen. "Insgesamt 300 Stunden Zeit investieren wir pro Jahr in diese Anlage", sagt der Vorsitzende des OGV, Ulrich Ende.

Seit 2010 verfügt der Verein zudem über einen Streuobstgarten mit zwölf Hochstammbäumen. Dieses Areal soll zukünftig als Lehrgarten dienen. In regelmäßigen Schnitt- und Pflegekursen soll dort die Erziehung und Instandhaltung von Hochstämmen vermittelt werden. Zudem findet unter der Anleitung von Matthias Zehnder ein Sommerschnittkurs mit bis zu 50 Teilnehmern statt, und auch ein Winterschnittkurs wird angeboten. Gemeinsame Ausflüge und Unternehmungen sowie die Zusammenarbeit mit den Frommerner Kinderanlagen zwecks des gemeinsamen Saftpressens oder einem Malwettbewerb runden das umfangreiche Jahresprogramm ab.