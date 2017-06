Balingen "Gemeinsam statt einsam geht das Leben leichter"

Dekan Beatus Widmann meinte scherzhaft, dass zehn Jahre nichts seien verglichen mit den 500 Jahren Reformation, und die wiederum nichts angesichts der Ewigkeit. Er überreichte eine Gießkanne als Symbol für fließendes Wasser und erinnerte an den biblischen Jakobsbrunnen, an Lebensdurst und an das Geschenk des ewigen Lebens, das Jesus verheiße.

Oberbürgermeister Helmut Reitemann, der ein Bild vom Zollernschloss mitgebracht hatte, das "etwas länger als die Seniorenresidenz" an der Eyach stehe, erinnerte an die Eröffnung des Pflegeheims vor zehn Jahren – einer seiner ersten Auftritte als Oberbürgermeister. Es sei eine wichtige, notwendige und segensreiche Einrichtung, mitten in der Stadt. Die Bewohner stünden so mitten im Leben, seien "mit dabei".

Walter Zanker erinnerte an zehn gute und erfolgreiche Jahre der Zusammenarbeit mit der Heimstiftung als Pächterin. Er erinnerte auch an die Aussage, dass das Konzept zukunftsfähig sei. Mittlerweile seien neue Richtlinien in Kraft, es müsse umgebaut werden. Die fünf "signierten und nummerierten Kunstdrucke" hatten es in sich: Es waren 500-Euro-Scheine für ein neues "Entertainment-System": "Mit dem können Sie auch fernsehen", sagte er.