Balingen Gartenschau erhält einen eigenen Topf

Balingen. Für die Stadt sei die Ausgliederung der Gartenschau-Aktivitäten in einen solchen Eigenbetrieb sinnvoll, sagt Bürgermeister Reinhold Schäfer, Chef der Finanzverwaltung. In erster Linie könnten durch einen solchen Betrieb gewerblicher Art steuerliche Vorteile ausgeschöpft werden. Den entsprechenden Einrichtungsbeschluss solle der Gemeinderat noch in diesem Jahr fassen, sobald der Finanzrahmen abgesteckt sei und bevor der erste Planungsauftrag für die Gartenschau vergeben werde.

Die Ausgliederung der Gartenschau-Aktivitäten – von der Planung über die Durchführung bis zur Abwicklung – aus dem städtischen Kernhaushalt hatte im Frühsommer bei internen Diskussionen in den Ortschaftsräten nicht allen geschmeckt. So war etwa im Frommerner Gremium gemutmaßt worden, dass der Eigenbetrieb nur deshalb gegründet werden solle, um die Kosten aus dem regulären Haushalt herauszuhalten. Dadurch, so der Vorwurf, solle der wahre Stand der städtischen Schulden kaschiert werden.

"Das ist falsch", sagt Bürgermeister Schäfer. Vor allem eines sei die in Balingen geplante Gründung des Eigenbetriebs nicht: ein Sonderfall. Auch andere Städte, die diese Großveranstaltung ausrichten, hätten diesen Schritt vollzogen. Ein solcher Eigenbetrieb bestehe in der Regel zeitlich befristet – eben für die Zeit der Gartenschau, von der Planung bis zur Endabrechnung. Notwendig für die Gründung ist die Zustimmung der Finanzbehörden; seitens des Regierungspräsidiums muss zudem die Gemeinnützigkeit anerkannt werden.