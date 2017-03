Balingen Gartenschau: Beim Workshop werden Ideen gesammelt

Bei einem weiteren Workshop am Samstag haben rund 50 Balinger und Vertreter von Vereinen die Köpfe rauchen lassen. "Es ist uns ein großes Anliegen, dass Sie Ihre Ideen mit einbringen", betonte Bürgermeister Reinhold Schäfer in der Mensa des Gymnasiums. Auch Baudezernent Michael Wagner hob die Bedeutung der Landesgartenschau im Jahr 2023 für die Kreisstadt hervor: "Mit etwa 15 Millionen Euro an Investitionen für Daueranlagen können wir viel für die Stadtentwicklung tun." Mit der Konzeption der "Grünen Schnittstellen" solle die Verbindung zwischen Innenstadt und Grünanlagen in der Peripherie, zwischen Freizeit, Arbeiten und Wohnen geschafft werden, so Wagner weiter.

Dem Workshop am Samstag, bei dem sich Vertreter von Vereinen und Organisationen mit eigenen Vorschlägen einbringen konnten, waren ein Bürgerspaziergang im Herbst 2015 und ein Workshop für Jugendliche im Dezember 2016 vorausgegangen. "Sie sind es, die diese Anlagen mit Leben füllen müssen", unterstrich Wagner in Richtung der Workshop-Teilnehmer. Und die Balinger machten sich am Samstag mit Engagement ans Werk.

In mehreren Gruppen arbeiteten sie Ideen aus, moderiert von Mitarbeitern der Planstatt Senner, die im Auftrag der Stadtverwaltung die Schau planerisch auf die Beine stellt. Gegliedert wurde das gesamte Planungsgebiet dabei in fünf Abschnitte: Die Landschaftsachse, die sich von den Fischteichen über die Stadtmühle die Eyach entlang erstreckt, den Aktivpark, der auf Höhe der bisherigen Tennisanlagen an der Eyach entstehen soll, die Kulturachse, die als Querspange die Stadthalle mit dem Marktplatz und dem Heuberg verbindet, das Gebiet vom Zollernschloss bis hinaus ins Wolfental und die Achse zwischen Torbrücke und Messegelände an der Steinach entlang.