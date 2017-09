Balingen Frommern will auch Bürgertreff ausrichten

Balingen-Frommern (mai). Der erste Frühlingsempfang soll am Samstag, 10. März 2018, stattfinden. Nach Darstellung von Ortsvorsteher Stephan Reuß soll es sich dabei um keine steife und von offiziellen Reden geprägte Veranstaltung handeln, sondern um einen Nachmittag von Frommernern für Frommerner in lockerer Atmosphäre. Der Frühlingsempfang soll nach Angaben von Reuß etwa den Rahmen dafür bieten, Mitbürgern zu danken, die sich außerhalb von Vereinen oder Verbänden ehrenamtlich engagieren – sei es die Frau, die für einen Seniorenmittag Kuchen backt, oder der Mann, der seit langer Zeit öffentliche Grünflächen pflegt. Vorschläge für ehrungswürdige Personen könne jedermann gerne unterbreiten, so Reuß. Geplant ist zudem, dass Vereine aus Frommern, Dürrwangen und Stockenhausen die Veranstaltung umrahmen und im Wechsel die Bewirtung übernehmen.