Balingen Freie Wähler und SPD haben viele Fragen

So fordern beide Fraktionen, dass die Kreisverwaltung nicht nur die wahrscheinlichen Kosten für den Bau eines Neubaus auf der "grünen Wiese" darstellen soll. Die Freien Wähler wollen, dass auch die Variante der Konzentration des Klinik-Betriebs am derzeitigen Standort in Balingen durchgerechnet wird; dies für den Fall, dass der Neubau eines Zentralklinikums zu teuer wäre.

Zudem soll die Landkreisverwaltung die finanziellen Auswirkungen eines Neubaus für die Städte und Gemeinden im Zollernalbkreis darstellen. Deren Handlungsfähigkeit könnte, so die Befürchtung, im Einzelfall "drastisch eingeschränkt" werden. Die SPD wiederum will über die finanziellen Auswirkungen der Beibehaltung der derzeitigen Zwei-Standort-Lösung informiert werden.

Dazu wollen die beiden Fraktionen geprüft haben, wie es um die Zukunftsfähigkeit der einzelnen Abteilungen bestellt ist – und ob möglicherweise Kooperationen mit anderen Einrichtungen – etwa der Acura-Klinik in Albstadt oder dem Vincenz-von-Paul-Hospital – sinnvoll wären. Ebenso werfen Freie Wähler und SPD die Frage auf, ob für den Fall des Baus eines Zentralklinikums an einem neuen Standort bereits Überlegungen für die Nachnutzung der Krankenhausgebäude in Albstadt und Balingen getätigt wurden.