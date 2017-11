Balingen Die Flöte und das Klavier umspielen sich

Immer wieder überraschen die beiden mit interessanten Entdeckungen. So gleich mit dem ersten Stück: von dem zu Unrecht vergessenen schwedischen Barockkomponisten und Händelschüler Johan Helmrich Roman mit seiner "Sonate in h-Moll für Querflöte und b. c. (Klavier)". Schon das feierliche "Larghetto" beeindruckte bei guter Artikulation und perfektem Zusammenspiel.

Freudig bewegt ging es im "Allegro" weiter, das ins Tänzerische führte. Festlich und liedhaft war das "Grave", ehe das Stück in einem munteren "Allegro" eindrucksvoll endete.

Es folgten impressionistische Charakterstücke von Claude Debussy mit elegant schwebenden Melodien der Flöte und aparten Klängen des Klaviers. In der "Arabesque Nr. 1" umspielten sich die melodiöse Flöte und das perlende Klavier in reizvollen Harmonien.