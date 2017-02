Balingen Fischer hängen nach Baumabholzung Nistkästen auf

In den vergangenen Tagen wurden deshalb mehrere Nistkästen, die der Gewässerwart Klaus Schlaich angefertigt hatte, an Bäumen entlang der Steinach angebracht. Dadurch soll der Bestand der dort vorkommenden Blau- und Kohlmeisen, Kleiber, Rotschwänze und Bachstelzen so weit als möglich erhalten und gesichert werden, wie der Verein mitteilt.

Dabei werde deutlich, dass man sich als Fischerverein nicht nur für den Naturschutz im Wasser, sondern auch im gesamten Uferbereich zuständig fühle, teilen die Fischer mit.

Grundsätzlich bedauert der Fischereiverein die Abholzung der 23 Pappeln und der zwei Eschen. Diese hätten Vögeln ein Zuhause geboten; statt der Fällung hätte es sicher auch eine andere, naturschonendere Lösung geben können.