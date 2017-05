Balingen Feuerwehren erhalten eine Million Euro

Damit können im Zollernalbkreis der Neubau des Feuerwehrhauses in Straßberg sowie Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen von Feuerwehrhäusern in Bisingen, Burgfelden und Engstlatt gefördert werden. Des Weiteren werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen unterstützt: in Bitz ein Löschfahrzeug, in Bechtoldsweiler ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank und für die Abteilung Hechingen ein Abrollbehälter für den Gefahrguteinsatz.

Außerdem wird mit der Ausstattung der Feuerwehren mit Digitalfunkgeräten begonnen. "Die finanziellen Investitionen in die Feuerwehren kommen direkt dem Schutz der Bevölkerung im Zollernalbkreis zugute", so Kreisbrandmeister Stefan Hermann. Einzelne Fahrzeugbeschaffungen und weitere geplante Baumaßnahmen könnten in diesem Jahr nicht gefördert werden, da mehr Anträge von den Gemeinden gestellt worden seien als Fördermittel zur Verfügung standen. Diese Maßnahmen können voraussichtlich erst ab dem Jahr 2018 gefördert werden.

Alle Fördergelder, die das Land Baden-Württemberg zur Förderung des Feuerwehrwesens einsetzt, kommen aus der Feuerschutzsteuer, die auf Versicherungsprämien und auf Feuerversicherungen erhoben wird.