Balingen Feuerhexen freuen sich auf Geburtstag

Balingen. Mit der Übergabe des Narrenzepters an die Feuerhexen Balingen vor drei Jahren machten sich die Verantwortlichen Gedanken über den Ablauf der Jubiläumsveranstaltung. Bereits seit der Hauptversammlung im April planten die Mitglieder in verschiedenen Arbeitskreisen das bevorstehende Geburtstagsfest.

Nun steht der Ablauf fest: So findet der Brauchtums­abend am 18. Februar künftig in der volksbankmesse statt und nicht mehr in der Eberthalle. Dort hätten alle Hästräger, Zuschauer und Narrenfreunde genügend Platz. Die Gegebenheiten in und um die Eberthalle seien nicht mehr tragbar gewesen, so die Verantwortlichen.

2000 Hästräger werden im Februar erwartet