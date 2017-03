Balingen Favoriten straucheln mehrfach

Einen knappen 1:0-Erfolg landete Bezirksliga-Tabellenführer TSV Trillfingen gegen den Klassenkameraden FV Rot-Weiß Ebingen. Erst in der 89. Minute gelang Fabian Heller das "Tor des Tages" für die Gastgeber, die in einer turbulenten Nachspielzeit noch eine Rote Karte kassierten.

Nichts anbrennen ließ indes Lokalrivale SV Grün-Weiß Stetten, der sich im zweiten Bezirksligaduell gegen den TSV Benzingen mit 6:1 durchsetzte. Die Gastgeber führten zur Pause nach Treffern von Lenard Pfeffer (13.), Marco Rebholz (40.) und Spielertrainer Christoph Bogenschütz (45.) bereits mit 3:0. Im zweiten Durchgang machten Jannik Schneider mit einem Doppelpack (50./58.) und Pattrick Preis (82.) das halbe Dutzend für die Grün-Weißen voll, während Benzingen zwischenzeitlich zum 1:4 durch Jan Kempf verkürzt hatte.

Eine "böse Überraschung" erlebten auch der Bezirksliga-Dritte TSV Nusplingen, der dem A2-Ligisten TSV Boll mit 0:1 unterlag. Steffen Killmaier hatte das Krämer-Team bereits nach drei Minuten in Führung gebracht, und diesem Rückstand mussten die Bärataler in der restlichen Spielzeit erfolglos hinterher rennen, die in der Schlussminute noch durch einen Platzverweis dezimiert wurden.