Balingen "Es sollte eine Otto-Mörike-Schule werden"

Über seinen besonderen Mut im Dritten Reich als Pfarrer zunächst in Oppelsbohm und seit 1935 in Kirchheim/Teck hatte ich bereits 1993 im Heimatbuch "Frommern, Dürrwangen und Stockenhausen Band I" ausführlich berichtet. Mörikes mit dem Berliner Probst Grüber geleistete Hilfe für zahlreiche untergetauchte Juden, die in Pfarrhäusern als "Besuch" einquartiert wurden, führte dazu, dass vielen im Dritten Reich Verfolgten die Flucht ins Ausland gelang.

Nach dem Krieg wurde Mörike, der zuletzt als Dekan in Weinsberg tätig war, vom Staat Israel die Gerechtigkeitsmedaille verliehen, und in Jerusalem nahe der Gedenkstätte Yad Vashem erinnert noch heute ein Baum in der "Allee der Gerechten" mit der Plakette "Otto Mörike" an diese 1978 in Schorndorf verstorbene Persönlichkeit. Deshalb wäre es schön, das Andenken an diesen mutigen Theologen mit der Namensgebung für den Frommerner Schulverbund wach zu halten.

Zwar wäre es ebenfalls angemessen, eine Schule nach Wilhelm Kraut zu benennen. Aber hierfür käme in erster Linie eine Schule in der Kernstadt in Frage, wo Kraut schließlich als erfolgreicher Unternehmer gewirkt hat.