Balingen Engagierte Ehrenamtler belohnt

Zahlreiche Gäste, darunter neben den zu Ehrenden mit ihren Angehörigen auch der Verbands-Jugendleiter Michael Supper, der den verhinderten Ehrenamtsbeauftragten des WFV, Knut Kircher, als WFV-Vorstandsmitglied vertrat, hatten sich im Betriebsrestaurant der Firma Bizerba zur Feierstunde eingefunden.

"Die ehrenamtliche Arbeit in den Fußballvereinen ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und in ihrer Art einzigartig in der Welt. Alleine in Württemberg sind mehr als 52000 Mitglieder in rund 1800 Vereinen organisiert. Rund 15000 Mannschaften beteiligen sich am Spielbetrieb. Mehr als 25000 ehrenamtliche Trainer engagieren sich für rund 10000 Mannschaften im Juniorenbereich", hob Supper die Bedeutung des Ehrenamts hervor, "Um dieses außerordentliche Engagement im Fußball zu würdigen und in der Öffentlichkeit hervor zu heben, schreiben der DFB und der WFV seit 1997 verschiedene Wettbewerbe gemeinsam aus."

Im Anschluss schritten Supper und der Vorsitzende des Fußballbezirks Zollern, Wolfgang Haug, der zuvor die Gäste begrüßt hatte, zur Übergabe der Vereinsehrenamtspreise. Den dritten Rang, einen Scheck über 500 Euro, erhielt der TSV Stetten am kalten Markt für den Umbau eines Gebäudes zu einem Fitness- und Gesundheitszentrum. "Es ist für uns zu einer Erfolgsstory geworden. Wir haben durch diese Maßnahme 200 neue Mitglieder gewonnen", erklärte der TSV-Vorsitzende Hans-Joachim Lehmann.