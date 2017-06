Balingen Endinger Abteilung technisch vorne

Am Sonntag wurde den Interessierten im Rahmen einer Hockete vor dem 2011 neu errichteten Gerätehauses das neue Löschgruppenfahrzeug (LF) 10 näher gebracht. Das LF 10 ersetzt das 1991 in Betrieb genommenen LF 8,5, der vom Landkreis aufgekauft wurde und zukünftig als Ausbildungsfahrzeug und Übungsobjekt an der Gewerblichen Schule in Balingen dient. "Fahrzeug- und teilweise auch feuerwehrtechnisch ist es schon ein kleiner Quantensprung im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Ausrüstung ist zum Teil komplett neu. Technisch sind wir jetzt auf dem neuesten Stand", findet der Abteilungskommandant von Endingen, Roland Merz. "Das neue Fahrzeug hat einen Wassertank von 1200 statt zuvor 600 Litern. 600 Meter Schlauch können jetzt verlegt werden, und eine Pumpe im Tiefbau haben wir jetzt als Zusatz", geht Merz auf die Neuerungen ein.

"Die Einsatzbeleuchtung läuft komplett über LED und erfolgt über einen pneumatischen Lichtmast, wir haben jetzt zwei Satz Absturzsicherung und verfügen über ein Halligan-Tool, ein Multifunktions-Brechwerkzeug für die Türöffnung, sowie ein Hygiene-Board", fügt Merz hinzu.

Doch auch im Inneren habe sich viel geändert. "Das Fahrzeug verfügt jetzt über eine Rückfahrkamera und ein automatisiertes Schaltgetriebe, so dass wir jetzt auch im Bereich Sicherheit besser aufgestellt sind", meint Merz. Hervorstechend sei auch die Z-Control der Firma Ziegler, mit der Blaulicht und Martinshorn, Fahrzeuginnenbeleuchtung und das Grünlicht bei Nacht ein- und ausgestellt werden können und bei dem der Maschinist schauen kann, ob die Türen eventuell offen sein könnten oder die Pumpe noch in Betrieb ist.

Das Fahrzeug bietet weiterhin Platz für neun Mitglieder, ist jetzt aber wesentlich geräumiger. "Mittlerweile muss ein LKW-Führerschein gemacht werden, um dieses Fahrzeug zu fahren, der Führerschein der Klasse 3 reicht nicht mehr aus. Über die Stadt Balingen haben wir vier Führerscheine ausgestellt bekommen. Auch in diesem Bereich sind wir super aufgestellt", so Merz.