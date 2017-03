Balingen Elf Prüflinge sind nun Truppführer

In insgesamt 35 Theoriestunden wurden die Feuerwehrleute von neun Ausbildern für die Prüfung zum Truppführer vorbereitet. "Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Lehrgang ist eine mindenstens zweijährige Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr", erklärt der Ausbildungsleiter Richard Schlegel. "Auch wenn in all den Jahren, in denen ich als Ausbildungsleiter tätig bin, erst zwei oder drei Prüflinge nicht bestanden haben, bekommen die Teilnehmer bei der Prüfung nichts geschenkt", so Schlegel weiter. Die elf Teilnehmer enttäuschten Schlegel nun nicht und bestanden allesamt die Prüfung.

Am Samstagnachmittag standen in Balingen die praktischen und theoretischen Prüfungen an. In der theoretischen Prüfung mussten etwa Fragen zu rechtlichen Grundlagen, zur technischen Theorie, zur Ersten Hilfe bei der Rettung und zum Thema Brennen und Löschen richtig beantwortet werden.

Die in der Theorie angelernten Kenntnisse mussten sodann in der praktischen Prüfung unter Beweis gestellt werden. Die praktische Prüfung bestand aus den drei Aufgaben Gefahrguteinsatz, Knoten und Innenangriff.