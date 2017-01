Balingen Einsparungen sind für die Gemeinderäte kein Thema

Angesichts der hohen Kreditaufnahmen schlug Jessen vor, auf die Anschaffung von neuen Stühlen für die Stadthalle zu verzichten und damit 250 000 Euro einzusparen. Dieser Posten sei bereits im vergangenen Jahr vorgesehen gewesen, aber nicht getätigt worden. Somit könne auch 2017 darauf verzichtet werden, zumal die Stühle "in einem guten Zustand sind", so Jessen.

Das sah Stadthallen-Chef Matthias Klein anders, denn die Schäden an den 30 Jahre alten Stühlen seien nicht mehr zu übersehen. Die Verzögerungen begründete er unter anderem mit der Kunstausstellung und mit dem aufwendigen Ausschreibungsprozess. So seien inzwischen ein Büro speziell für die Ausschreibung und ein Architekturbüro zur Beratung eingeschaltet worden, um die Anschaffung in diesem Jahr über die Bühne zu bringen. "Das System ist krank, wenn das die Stadt nicht mehr alleine kann", kommentierte Jessen diesen großen Aufwand.

Nach dem Beschluss, den Kauf der Stühle im Etat zu belassen, gingen die Räte auch nicht auf Jessens Anregung ein, auf die Umgestaltung der Baumscheiben in der Friedrichstraße für 80 000 Euro zu verzichten. Seine Kollegen folgten Baudezernent Michael Wagner, der die Baumscheiben als "Armutszeugnis" bezeichnete und als eine "Antiwerbung" für die Gartenschau.

Schließlich kam auch Conny Richter (Grüne) nicht mit ihrem Antrag durch, den Ausbau des unteren Teils der Hirschbergstraße wenigstens in die vorläufige Finanzplanung aufzunehmen. Die Argumentation, die Schäden auf der Straße und dem Gehweg seien enorm und den Verkehrsteilnehmern sowie den Fußgängern nicht mehr zuzumuten, überzeugten nicht.