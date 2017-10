Balingen Einblicke in erfolgreiche Biografien

"Alles ist möglich", meint Maier, die durch die ersten Wirtschaftstage in Albstadt einen entscheidenden Impuls bekam und sich mit Anfang 40 beruflich veränderte. "Ich habe meinen Job in der Netzwerkbetreuung, den ich sehr gerne gemacht habe, aufgegeben, um mich neu zu orientieren", erzählt Maier. Sie habe viel privates Geld in Fortbildung gesteckt.

"Man muss seine Komfortzone verlassen, aber es macht unglaublich Spaß", meint sie und sagt: "Wenn Fortbildung und Kompetenz im richtigen Rahmen auf Persönlichkeit trifft, dann wird man jeden Berg besteigen." Wichtig sei dabei, sich und sein Tun immer zu reflektieren.

Ihren Weg von der Friseurausbildung bis zur erfolgreichen Unternehmerin mit mehreren Geschäften zeichnet Sabine Müller nach, die Geschäftsführerin der Haargarage und Inhaberin der Colour Lounge. Bereits mit 22 Jahren sei sie zu Wella nach Frankfurt gekommen und habe erfahren dürfen, was eine allumfassende Ausbildung sei. "Es war eine irre intensive Zeit, ich konnte meine Persönlichkeit entwickeln, habe danach selbst Schulungen gegeben", erinnert sich Müller, die 1987 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte.

"Im kaufmännischen Bereich war ich damals nicht der Knaller, durch Seminare habe ich mich dann aber fit gemacht." Fort- und Weiterbildung gehöre für sie ganz selbstverständlich zum Alltag – und gebe auch dem Nachwuchs Selbstvertrauen.

Einen Blick in die Welt der Sparkasse Zollernalb gewährte Esther Rehfuß, Leiterin Personal- und Vertriebsentwicklung. Eine laufende Qualifizierung gehöre auch bei ihr zur Philosophie, im Geschäft genauso wie im Privaten.

"Jeder hat Talente, nur nicht für alle Funktionen", weiß sie aus ihrer langjährigen Arbeit. Umso wichtiger sei es, sich Zeit im Job zu nehmen, auch einmal mit einer Tätigkeit zufrieden zu sein und zu reflektieren. Nur so könne man herausfinden, welcher Job der richtige für einen sei. "Karriere bedeutet auch, seinen Job richtig gut zu machen", betont Rehfuß, die für 728 Mitarbeiter verantwortlich ist.