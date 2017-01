Balingen Ein arbeitsreiches Jahr

Schließlich wurde noch an die zahlreichen Arbeitseinsätze und Auftritte erinnert. Wegen eines Wasserschadens in der Mehrzweckhalle musste der Musikverein das Jahreskonzert 2016 ins neue Jahr verlegen.

Schriftführer Günter Bertsch erinnerte unter anderem an den Auftritt beim Trachtenverein in Leidringen, den Ausflug an den Bodensee und an das gut besuchte Sommerkonzert vor dem "Engel". Nach dem Kassenbericht von Stefanie Schönfeld führte Bürgermeister Anton Müller die Entlastung herbei. Bei den Wahlen wurden alle Funktionsträger bestätigt.

Zusammen mit dem Vorsitzenden des Blasmusik-Kreisverbands, Heiko Peter Melle, nahm Rolf Weckenman Ehrungen vor: Sie zeichneten Hans-Peter Klaiber für 30 Jahre Mitgliedschaft aus, Rainer Bertsch, Hubert Blank und Gerald Weckenmann für 40 Jahre sowie folgende langjährige Fördermitglieder: seit 40 Jahren Clemens Bertsch und Joachim Haile; seit 50 Jahren Konrad Scherer sowie Hans Edelmann und Alois Erler; seit 60 Jahren Hans Scherer, Gerhard Weckenmann und Günther Weckenmann. Mit der Fördermedaille in Bronze wurden Günter Bertsch und Rolf Weckenmann ausgezeichnet.