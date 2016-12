Balingen E.G.O.-Gelände: Druck auf Investor wächst

Bei der Präsentation im Ortschaftsrat war unter anderem die Rede von etwa 15 Bauplätzen für ein- oder mehrgeschossige Gebäude. Das große Industriegebäude sollte aufgrund der guten Bausubstanz auf jeden Fall stehen bleiben und ebenfalls für Wohnzwecke umgenutzt werden. Und schließlich wollte der Architekt Elemente des Ortskerns wie Gassen und kleine Plätze aufnehmen sowie den Baumbestand erhalten.

Schon in der damaligen Sitzung im vergangenen Januar machte ein Mitarbeiter des Stadtplanungsamts deutlich, dass Voraussetzung für die Umsetzung der Pläne ein Bebauungsplan sei. Doch daran hakt es, wie die stellvertretende Leiterin des Stadtplanungsamts, Sabine Stengel, erklärt. Es fehlten genaue Angaben. So sei nicht klar, wie viele Bauplätze zur Verfügung gestellt werden sollen, was sich auf die Erschließung auswirke. Es gebe auch noch keine Entscheidung darüber, welche der Gewerbegebäude stehen bleiben oder abgerissen werden sollen, und keine Antworten zu den Fragen, was überhaupt realisiert und was gebaut werden soll.

Laut Stengel ist die Stadt sehr daran interessiert, dass im Engstlatter Ortskern etwas geschieht. Mit dem Vorhaben könnte das dortige "Gemenge" aufgelöst und Bauplätze in einer attraktiven Lage angeboten werden. Daher sei auch die Möglichkeit zur Sprache gekommen, dass die Stadt aktiv werde und das Gelände aufkauft. Doch so weit sei es noch nicht, zumal die Stadt solche Vorhaben gerne Investoren überlasse. "Es ist aber ein großes Projekt", gibt Stengel zu bedenken, weshalb bald klar sein müsse, wohin es gehe. "Eine Absicht, das Vorhaben umzusetzen, muss erkennbar sein", so ihre Forderung.