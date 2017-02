Balingen Duo bildet eine ungewöhnliche Kombination

Erika Budday ist Kirchenmusikdirektorin am Kloster Maulbronn und Konzertorganistin. Das Studium der Kirchenmusik absolvierte sie an der Hochschule für Musik in Stuttgart mit Abschluss des A-Examens.

Angeregt durch diverse Meisterkurse bei bekannten Organisten und Cembalisten, setzte sie sich mit allen Stilrichtungen der Musik auseinander. Zahlreiche Konzerte führten sie an bedeutende Dome und Kathedralen im In- und Ausland, seit 1995 auch als Duopartnerin von Joachim Bänsch. Als Bezirkskantorin und Kirchenmusikdirektorin ist sie für die Kirchenmusik am Kloster Maulbronn und im Dekanat Mühlacker zuständig.