Balingen Direkte Verbindung nach Stuttgart soll bleiben

Zollernalbkreis. Das Thema Regionalstadtbahn hat – ähnlich wie das Zentralklinikum – sämtliche Haushaltsreden im Kreistag beherrscht. Fazit: Alle wünschen sich die elektrifizierte Strecke bis Stuttgart, denn mit "Stuttgart 21" kommen Einschränkungen: Diesel-Loks dürfen in den neuen Tiefenbahnhof nicht einfahren, und für Elektro-Loks braucht man eben eine elektrifizierte Strecke.

Bereits in der Vergangenheit hat der Landkreis Geld zutrückgelegt – obwohl es die Zollernalb gar nicht in Modul eins des auf 580 Millionen Euro geschätzten Projekts geschafft hat. Mit den zwei Millionen Euro, die bereits in den Jahren 2012/2013 zurückgelegt worden waren, ist der Landkreis in die Vorplanung eingestiegen und hat sich, wie Landrat Günther-Martin Pauli auf Nachfrage sagt, einen gewissen "Puffer" geschaffen, um Handlungsspielraum zu erhalten. "So können wir kurzfristig reagieren, falls sich die Chance bietet, das Projekt weiter voranzutreiben", sagt Pauli. Für die nächsten Jahre sind in der mittelfristigen Finanzplanung Millionenbeträge für das Projekt eingestellt.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Martin Haller zeigte sich in seiner Haushaltsrede wenig optimistisch: Der Bund habe sich klar entschieden, die Zollernbahn als Bundesverkehrsachse von Tübingen bis Sigmaringen und Aulendorf nicht auszubauen. Das Projekt El Naldo sei "mutmaßlich tot". Bleibe die Regionalstadtbahn, für die der Landkreis die Vorplanung für die Strecke von Tübingen bis Aulendorf bis auf Weiteres allein bezahle. Ein Vertrag mit dem Landkreis Tübingen? Fehlanzeige. Geschweige denn die Gründung einer Betreiberorganisation oder ein Betriebskonzept. Und wann solle ein Antrag auf Fördernung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) eingereicht werden?