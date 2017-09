Balingen Diebe klauen komplettes Kupferdach

Der Diebstahl ereignete sich nach Angaben der Polizei in den vergangenen Tagen; festgestellt wurde er am Mittwoch. Die bisher unbekannten Täter demontierten demnach die komplette kupferne Dacheindeckung des Wasserhochbehälters neben der Landesstraße 440, dem Lochenpass. Das Gebäude liegt zwar nahe der Straße, ist indes durch eine Hecke und Bäume geschützt – in diesem Fall waren die Diebe vor aufmerksamen Blicken sicher. Allerdings hatten die Gauner damit noch nicht genug: Sie bauten auch die Seitenverkleidungen und ein Fallrohr ab.

Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen der Polizei deutlich über 1000 Euro liegen. Im Zollernalbkreis ist dies bereits der sechste Fall dieser Art im Monat September. Die Polizei rechnet mit weiteren Kupferdiebstählen.