Balingen Die Stadt in das beste Licht rücken

Die Laternen werden bis Mitte November über der Fußgängerzone hängen, und dann durch die Weihnachtsbeleuchtung ersetzt, so dass die Innenstadt bis Januar durchgehend illuminiert sein wird, betont Reitemann.

Bernd Flohr vom Handels- und Gewerbeverein und Balingen aktiv sieht darin für die Eyachstadt eine große Chance: Damit könne Balingen über Wochen eine riesige Strahlkraft erhalten, die zum Motto "Balingen mehr erleben" passe.

So biete sich die Kunden die Möglichkeit, in einem schönem Umfeld, in einer Wohlfühl-Atmosphäre zu shoppen: "Die Leute sollen sich hier wie zuhause fühlen." Der HGV werde dafür auch in der gesamten Region werben.

Damit es mit der Beleuchtung problemlos klappt, sind die Stadtwerke Balingen mit ins Boot geholt worden. Diese haben die LED-Leuchtmittel in den Laternen installiert und werden diese auch auf- und abhängen. "Wenn es darum geht, die Stadt in einem hellen Glanz erstrahlen zu lassen, sind wir da natürlich gerne dabei", sagt deren kaufmännischer Werkleiter Harald Schäfer.

Die Laternen, so VHS-Kunstschulleiterin Marita Linder-Schick, seien aus einer durchsichtigen Folie hergestellt, die man den Schulen, Kindergärten und Vereinen zum Bemalen mit Acrylfarben zur Verfügung gestellt habe. Das Tolle an der Aktion sei, dass Kinder und Jugendliche damit ihre Stadt selbst mitgestalten könnten. So werde ein "Gesamtkunstwerk am Himmel" entstehen, das einmalig sei.

Wie Ottmar Erath ergänzte, seien die Laternen im Haus der VHS in Kooperation mit den Stadtwerken zusammengebaut worden. Um sicherzugehen, dass sie auch funktionieren und wie gedacht verwendet werden können, habe er hinterm Haus vier Wochen lang eine von ihnen aufgehängt mit dem Ergebnis: "Es klappt. Die sind stabil, da wird nichts passieren."

Im Rahmen der Aktion "Balinger Laternenhimmel" werden die schönsten Objekte prämiert. Jede Laterne ist mit einer Nummer versehen. In den Geschäften in der Balinger Innenstadt wird es "Laternenhimmel"-Flyer mit einer Stimmkarte geben, auf der jedermann die drei Laternen, die ihm am besten gefallen, auswählen kann. Für die fünf Laternen mit den meisten Punkten gibt es Geldpreise, ebenso wie für die schönsten Laternen, deren Motive sich rund um das Thema "Waagen und Gewichte" drehen. Diese Preise sind von der Firma Bizerba im Rahmen ihres 150-jährigen Bestehens ausgelobt worden.