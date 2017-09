Balingen Die Fasnet, der HBW und die Stones

Die Leidenschaft hat nicht nachgelassen. Im Gegenteil: Sie hat sich "wesentlich gesteigert". Für Manfred Mann hat er zehn Jahre lang offiziell fotografiert, "etwa 100 Konzerte". Später kamen andere Bands hinzu wie Saxxon und Judas Priest, der "All-Access-Pass" beim Bang Your Head, und die Spiegelreflexkamera wurde digital. Auch in Wacken hat er fotografiert, 80 000 bis 100 000 Leute, große Bands, ganz andere Dimensionen. Aber er bevorzuge das Bang Your Head.

Das jüngste Konzerterlebnis: die Stones in München. "Emotional, ausdrucksstark", beschreibt Bossenmaier das Erlebnis. "Mick Jagger schießt über die Bühne, da geht die Hölle ab."

Ein weiteres Lieblingsmotiv ist die Fasnet. "Die hab ich im Blut", sagt er. Schon als Kind sei er mit dem Vater im Verein aktiv gewesen, war später Mitglied im Elferrat in Owingen. Seine Lebensgefährtin lasse sich von seiner Leidenschaft infizieren: "Wir sind beide begeistert, ganz ohne Alkohol, bei urigen Umzügen in Imst, Tramin und Basel, oder beim Schafabtrieb im Schnalstal in Südtirol."

Neben Fotografie und Musik hat er im Lauf der Zeit auch andere Vorlieben entwickelt. Zum Beispiel fürs E-Bike. "Ich dachte, dafür müsste man 100 sein", sagt er, "aber ich habe mich getäuscht. Es macht riesigen Spaß." Oder für Reisen: "Ich bin Südamerika-Fan." Im vergangenen Jahr, in Quito, in Ecuador, habe er mit seiner Lebensgefährtin ein Konzert von Metallica gesehen. "Das Publikum ging ab wie Dynamit."

Auch für gutes Essen kann sich Paul Bossenmaier begeistern. "Und für einen guten Zweck tu’ ich alles", sagt er. Er war Mitglied im Förderverein der Weiler Kirche in Owingen, ist Mitglied im Förderverein der Burgruine Wehrstein in Fischingen und im Förderverein der Vituskapelle in Gruol.

Für das Heimatbuch zur 900-Jahr-Feier der Gemeinde Owingen hat er auf der Suche nach alten Fotos in jedem Haus angeklopft: "Ich kannte jede Oma persönlich." Dabei habe er sich unwissentlich ein riesiges Archiv erarbeitet. Die abfotografierten Bilder hat er in unzähligen Alben archiviert. "Als Beamter bin ich ordnungsbewusst, ich weiß, was wo ist."

Er selbst bezeichnet sich als "Vereinsmensch", war 15 Jahre in der Kommunalpolitik aktiv. Seit 1978 ist er bei der Polizei, arbeitete zunächst im Streifendienst, machte im Fernstudium seinen Diplom-Betriebswirt im Bereich Absatz- und Außenwirtschaft. Aber für den Sprung in die freie Wirtschaft habe ihm der Mut gefehlt. Er ist bei der Polizei geblieben, mittlerweile ein "Schreibtischtäter". "Noch zweieinhalb Jahre", sagt er, "dann ruft die Pension." Und dann hat er wohl noch viel mehr Zeit fürs Fotografieren.