Balingen Der Standort bleibt

Für die Kunden werde es "höchstens eine positive Veränderung im Bereich Service und Produktvielfalt geben", sagt Frank Elsner von der gleichnamigen Münchner Unternehmenskommunikation. Mobivia mit Stammsitz in Lille ist mit knapp 2000 Werkstätten und mehr als 21 000 Mitarbeitern die derzeit größte Kfz-Servicekette in Europa. Deutschland sei bisher für Mobivia "ein weißer Fleck" gewesen. Mit bundesweit rund 600 A.T.U-Filialen übernimmt die französische Kette den größten Anbieter von Kfz-Service in Deutschland, sagt Elsner. Der A.T.U-Unternehmenssitz in Weiden werde beibehalten.