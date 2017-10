Balingen Der Saft läuft in kleine Behälter

In den vergangenen Jahren wurde das geerntete Obst in großen Mengen mit den Kindern auf dem Holderhof in einer mobilen Presse zu Apfelsaft verarbeitet und anschließend verkauft. Da die Ernte in diesem Jahr leider nicht so gut ausfiel, beschlossen die Erzieher, den Apfelsaft zusammen mit den Kindern auf dem Kindergartengrundstück zu pressen. Dafür wurde eine kleine Obstmühle vom Landratsamt ausgeliehen.

Trester für Tiere im Wald

Viele kleine Hände wuschen fleißig die Äpfel mit Wasser, zerkleinerten sie in der Obstmühle und füllten die herausfallenden Apfelstücke in Eimer. Anschließend wurden die Äpfel gepresst, wobei die Kinder fasziniert beobachteten, wie der Apfelsaft aus der Presse in die kleinen Behälter lief.