Balingen Dekan Beatus Widmann: "ein denkwürdiges, ja epochales Ereignis"

Ein Vertreter der orthodoxen Kirche kam an diesem Abend ebenfalls zu Wort: Erzbischof Abel von der Diozöse Lublin-Chelm in Polen. Er hielt unter anderem fest: "Wir Christen müssen überlegen, was uns verbindet und müssen tragfähige Kompromisse finden. Vielfalt kann uns bereichern und helfen, uns weiterzuentwickeln."

Wolfgang Schöllkopf, in den 1990er-Jahren Pfarrer in Bitz, zeigte in seinem Vortrag unter anderem Reformationsentwicklungen in Balingen auf. Demnach wollte Herzog Ulrich die Reformation in Württemberg durchsetzen, weshalb die Stadtkirche 1534 evangelisch und ein Jahr später Johannes Wagner der erste evangelische Pfarrer in Balingen wurde. Seit 1547 gibt es das Dekanat.

Bezirkskantor Wolfgang Ehni an der Orgel und Stefan Kopp mit seiner Trompete umrahmten die Feier. Bei einem Stehempfang ließen Besucher wie Redner den Abend ausklingen.

In den kommenden Monaten sind weitere Veranstaltungen geplant. Unter anderem ist die Wanderausstellung "Evangelisch in Hohenzollern" im kommenden Jahr vom 14. Oktober bis 25. November in der Balinger Rathausgalerie zu sehen.

Weitere Informationen: www.kirchenbezirk-balin gen.de