Balingen "Cool und nett": Oldiechor feiert

Balingen-Weilstetten. "Wir sind jetzt im Teenageralter, der Zeit des Rebellierens und Auflehnens – und genau das werden wir an diesem Abend auch zeigen": Mit diesen Worten stimmte die Beisitzerin Anette Weiß auf die Veranstaltung ein. Los ging es mit "Mighty Quinn" von Manfred Manns Earth Band. "Mit diesem Lied haben wir vor 15 Jahren angefangen – es durfte von daher nicht fehlen", erklärt Winterhalter. Zwischen den Stücken folgte im ersten Block immer ein Textbeitrag, bei dem Anekdoten aus den 1960er- und 1970er-Jahren – unter anderem aus dem Buch "Tambourine Man" von Elke Heidenreich – zum Besten gegeben wurden.

Als "einmaliges Arrangement" kündigte Winterhalter die Interpretation des Oldiechors von "Sound of Silence" von Simon & Garfunkel an – und er sollte Recht behalten: In dieser bemerkenswerten Form hatte man den Klassiker wahrlich noch nie gehört. "So schön kann Schweigen sein", meinte Winterhalter. Es folgten Hits von Johnny Nash und Abba, und auch Opernfreunde wurden bedient, mit dem Gefängnischor aus "Nabucco" von Verdi.

In der Pause spielte die Live-Band "Lieder à la carte". Bei dem griechischen Stück "Eleni" wurde auch das Publikum involviert: Unter Anleitung von Winterhalter wurde das Lied erlernt, alle sangen mit und tanzten gemeinsam mit dem Chor Sirtaki dazu. Weiter ging es mit "Silence is golden" von "The Tremeloes" und laut Winterhalter mit einer Uraufführung eines Medleys dreier Songs der "Moody Blues".