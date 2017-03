Balingen "Come together - Dance together" im Top 10

Balingen - Sich einmal wie ein echter Promi fühlen – dieser Wunsch ging am Sonntag für viele in Erfüllung: In der Balinger Diskothek Top10 waren bei "Come Together – Dance Together" alle Bereiche für Menschen mit oder ohne Behinderung geöffnet. Vor der Tür wartete eine schneeweiße Stretchlimousine samt edel gekleidetem Chauffeur auf Fahrgäste. Und auf der Tanzfläche wurde eine Party für das Leben gefeiert.