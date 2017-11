Balingen Christian Bock geht in die Endrunde

Christian Bock, der an der Theaterakademie August Everding in München Musical studiert, ist in diesem Genre zu Hause. Mit 15 habe er begonnen, bei Juandalynn Abernathy Gesangsunterricht zu nehmen, habe bis zu seinem Abitur am Balinger Gymnasium im Vokalensemble gesungen und parallel dazu Tanzunterricht bekommen im Tanzstudio Attitude, erzählt er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Dass er die Aufnahmeprüfung auf die Hochschule für Musik und Theater geschafft hat, war ein großer Erfolg: "Die Fachrichtung Musical gibt es nur an vier Hochschulen in Deutschland – in München, Berlin, Essen und Osnabrück", sagt er. "Die Konkurrenz ist groß. In München sind es 150 Bewerber pro Jahr, und es gibt nur acht Plätze."