Balingen Bürgertreff in der Stadthalle

Nach einer Schweigeminute für die Opfer des Anschlags in Berlin und als "Zeichen gegen den Terror", wie es Reitemann beschrieb, erinnerte der Oberbürgermeister unter anderem an den Bau des Kreisverkehrs in der Wilhelmstraße, die Einführung der Ganztagsbetreuung an der Lochenschule, die Gründung der Jugendtechnikschule an der Volkshochschule und an die Einrichtung der Lernwerkstatt 4.0 an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule.

Kulturelle Ereignisse wie die Ernst Ludwig Kirchner-Ausstellung hätten sich mit tollen sportlichen Leistungen Balinger Teams und Aktiven abgewechselt, wobei Reitemann vor allem an die Erfolge Martin Strobels mit der Handball-Nationalmannschaft erinnerte. Erfolgreich sei die Stadt auch beim Verkauf von Gewerbe-Grundstücken an einheimische und auswärtige Firmen gewesen, weshalb sich die Zahl der Arbeitsplätze in der Stadt weiter erhöht habe.

In diesem Jahr würden die Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen an Balinger Schulen fortgesetzt, hielt Reitemann fest. Das Vorhaben "Gartenschau" soll weiter vorangebracht werden, und für das Strasser-Gelände, für das erneut ein Einzelhandelskonzept gescheitert sei, werde mit den Bewohnern nach einer neuen Nutzungsmöglichkeit gesucht. Weitere Themen seien der Luftreinhalteplan, die Gestaltung des Hinteren Kirchplatzes sowie die Nordwestumfahrung von Weilstetten.